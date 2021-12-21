В одной из азиатских стран хотят выпускать украинский автомобиль

В одной из азиатских стран хотят выпускать украинский автомобиль

Сейчас там эксплуатируются уже две подобные машины.

Индонезия планирует производить украинские автомобили "Козак-2М2".

Об этом сообщает Милитарный.

Отмечается, что украинский производитель специальной автомобильной техники — Научно-производственное объединение "Практика" начало сотрудничать с индонезийской государственной компанией PT Pindad, которая намерена наладить лицензионное производство этого бронеавтомобиля на своих мощностях в Индонезии.

Еще в 2020 году между НПО "Практика" и PT Pindad был подписан Меморандум о сотрудничестве. Впоследствии делегация Министерства обороны Индонезии посетила предприятие. Индонезийцы ознакомились с производственными мощностями и последними разработками военной техники.

В настоящее время в Индонезии уже эксплуатируют два бронеавтомобиля "Козак" и модель хотят производить по лицензии на местном предприятии.

На днях в социальных сетях появились изображения бронеавтомобиля "Козак". Местные СМИ назвали эту машину прототипом, представленным оборонной компанией PT Pindad с измененным внешним видом, особенно в передней части корпуса бронемашины, ее капотом и решеткой радиатора

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Добавим, что тактическое транспортное средство "Козак-2М2" предназначено для широкого спектра боевых задач, включая действия непосредственно на поле боя. Особое внимание уделяется минной защите, позволяющей использовать эти транспортные средства в "асимметричных конфликтах". Эта модификация предназначена для зарубежных стран и оснащена автоматической коробкой передач и может оснащаться двигателями Deutz или Caterpillar.