В одной из стран ЕС могут ввести ограничение скорости на автобанах

В Чехиипланируют экспериментально повысить допустимую скорость на одном из отрезков автобана. По данным местных властей, на 50-километровом отрезке между городами Табор и Ческе-Будеивице водители смогут разгоняться до 150 км/ч - на 20 км/ч больше нынешнего лимита.

Об этом пишет издание BILD.

Испытательная эксплуатация нового режима скорости запланирована на конец сентября. Электронные знаки с ограничением "150 км/ч" будут активироваться только при благоприятных погодных условиях и при свободном движении. В случае дождя, снега или других неблагоприятных условий система автоматически снизит допустимую скорость на 20 км/ч.

Сейчас на чешских автобанах действует общее ограничение скорости 130 км/ч. Стоит отметить, что подобные эксперименты уже проводились в Европе: в Австрии между Веной и Зальцбургом с 2018 по 2020 год тестировали ограничения до 140 км/ч, но проект остановила тогдашний министр по делам климата Леонора Гевесслер из-за опасений относительно увеличения выбросов CO₂.

Чехия может стать первой страной ЕС, где на определенных участках автобана разрешат скорость более 130 км/ч в регулярной эксплуатации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Так, водителям стоит забыть о базовых 60 км/ч по населенным пунктам, ведь Кабмин уменьшил максимально разрешенную скорость до 50 км/ч.