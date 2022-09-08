В продажу поступил седан Volkswagen за 16 тысяч долларов: фото

Отметим. что седан Volkswagen Virtus был представлен 8 марта.

О старте продаж этой модели сообщает официальный сайт немецкого бренда.

Volkswagen Virtus является преемником хорошо известного у нас Polo Sedan. У автомобиля вместительный 521-литровый багажник и широкий список опций. Основой Virtus станет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN. В ближайшее время эта платформа будет использоваться во всех бюджетных моделях концерна Volkswagen.

Размеры Volkswagen Virtus 2022:

Длина – 4 561 мм;

Ширина – 1 752 мм;

Высота – 1 487 мм;

Колесная база – 2 651 мм.

Volkswagen Virtus является преемником Polo Sedan, который долгое время продавали в Украине. Автомобили выпускают еще с 2017 года, но до недавнего времени оно было представлено только на американском рынке. Теперь модель обновили, а географию ее продаж существенно расширили. Для этого были открыты дополнительные производственные мощности Индии.

Фото: Volkswagen.com

В салоне недорогого седана появилась цифровая приборная панель и "мультимедийка" с экраном размерностью 10 дюймов – но, как и в случае со Skoda Slavia, такой комплект возможен для топовой версии. Базовой версии досталась аналоговая "приборка" и семидюймовый дисплей медиасистемы.

Фото: Volkswagen.com

В движение новый седан приводит 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., связанный с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Еще один двигатель – 1,5-литровый наддувный с четырьмя цилиндрами. Его отдача – 150 л.с. В пару такому мотору предусмотрена роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Что касается стоимости, то бюджетный седан на базе Polo обойдется от 16 000 до 21 000 долларов.