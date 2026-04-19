В Раде готовят революционные изменения для водителей: что нужно знать

Украинским водителям готовят приятное обновление в правилах взаимодействия с полицией и исполнительной службой. Жесткие рамки для оплаты штрафов за нарушение ПДД планируют существенно расширить. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности уже рекомендовал Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект, призванный упростить жизнь автомобилистам.

Об этом пишет «Время действий».

Главное нововведение касается статьи 300 КУоАП. В настоящее время водители, чьи нарушения зафиксировали камеры автофиксации или инспекторы по парковке, имеют всего 10 дней на добровольную оплату. Новый документ предлагает увеличить этот срок до 15 дней.

По мнению авторов инициативы, эти дополнительные 5 дней позволят владельцам транспортных средств спокойно проверить информацию в приложениях и рассчитаться с государством без лишней спешки.

Отсрочка от исполнительной службы: 3 месяца на размышление

Более масштабные изменения касаются процедуры передачи дел в исполнительную службу. Сегодня действует правило "30 дней": если штраф не уплачен за этот период, дело автоматически попадает к исполнителям.

"Это автоматически означает двойной размер штрафа, дополнительные затраты на производство и высокий риск внезапной блокировки банковских карт", - отмечают инициаторы проекта.

Вместо критичного 30-дневного срока водителям планируют предоставить 3 месяца. Этого времени должно быть достаточно, чтобы гражданин узнал наличие постановления и оплатил его до того, как заработает механизм принудительных санкций и блокирования счетов.

Почему власть идет на уступки водителям

Главная причина смягчения правил – несовершенство системы оповещения. Очень часто бумажные «письма счастья» доходят до адресатов с большим опозданием. Как следствие, водители узнают долг только тогда, когда все сроки уже истекли, а штраф удвоился.

«Цель таких нововведений — разгрузить украинские суды и существенно снизить количество обжалований», — подчеркивают в комитете.

Сейчас автомобилисты вынуждены идти в суд только для того, чтобы доказать, что не получили письмо своевременно. Увеличение сроков до 15 дней и 3 месяцев должно полностью решить эту проблему и сделать процесс оплаты штрафов более прозрачным и менее стрессовым для граждан.

