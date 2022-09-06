В РФ авторынок упал более чем на 60%, а моделью-бестселлером стала машина, на которой запрещается выезжать за границу

Отмечается, что в последний месяц лета 2022 года в стране-агрессоре продали 42 593 новых автомобиля.

Об этом сообщает "Автостат", передает Auto-Consulting.

Что касается итогов первых восьми месяцев 2022 года, то за этот период россияне приобрели 430 305 новых легковых машин. Это на 59,1% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Лидером российского рынка остается "АвтоВАЗ", реализовавший в прошлом месяце 15 737 автомобилей. На втором месте рейтинга – KIA, которая за месяц смогла продать на отечественном рынке 3 872 новых машин. Первую тройку замыкает китайская Haval. За месяц россияне купили 3 040 авто этой марки.

В то же время, в последний месяц лета россияне купили 11 037 машин из КНР, что соответствует доле 25,9%. То есть, каждый четвертый автомобиль, проданный в августе, был китайским, и это новый рекорд. По популярности китайские машины теперь уступают только российским, на долю которых в августе пришлось 38,7 процента от общего объема продаж.

Относительно самой популярной модели, то здесь первое место занимает LADA Granta. Эта модель настолько "безопасна", что на ней даже запретили выезжать за пределы РФ. Единственным вариантом, куда можно путешествовать на этой машине, является Беларусь.

Добавим, что новая LADA Granta выпускается в упрощенном варианте – без подушки безопасности, ABS, гидроусилителя руля, тревожной кнопки и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците. Также руль заменят старым от LADA Kalina. Кроме того, в сходящих с конвейера автомобилях этой модели снижен экологический класс — "Евро-5" уступит место "Евро-2". Все это связано с санкциями из-за полномасштабного вторжения в Украину и, как следствие, нехватки комплектующих.

Все это привело к тому, что владельцы "упрощенки" LADA Granta обязаны подписать дополнительные соглашения, одно из которых запрещает выезд на этом автомобиле с территории Российской Федерации.