В РФ почти не осталось премиум авто, а "упрощенная" LADA Niva не доехала до дилеров

На российском авторынке из-за санкций, наложенных на страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину, острый дефицит машин.

Так, в России практически не осталось моделей премиум-класса. Их импорт прекратили еще весной и теперь запасы дорогих автомобилей на складах подошли к концу.

Об этом сообщает "Коммерсант".

В прошлые годы доля премиальных автомобилей на рынке РФ стабильно достигала 9-10%. Однако с весны она начала резко уменьшаться: к маю 2022 сократилась вдвое — до 5%, а сейчас составляет 4%. Предпосылок изменения ситуации сейчас нет.

Дело в том, что санкции против России практически прекратили импорт авто премиум-класса. Сейчас популярные бренды типа BMW, Mercedes-Benz, Bentley или Lexus не поставляют свои машины в РФ и их запасы на складах дилеров практически исчерпаны. Поэтому на российском авторынке делается большая ставка на "китайцев".

В то же время, средняя стоимость новых авто в РФ за это время существенно выросла и составила 2,3 миллиона рублей ($38 000). Впрочем, это обусловлено не продажами дорогих моделей, а резким ростом цен на все без исключения авто.

Кроме того, возникли проблемы у РФ даже и с отечественными машинами. У "АвтоВАЗ" возникли проблемы с "урезанной" LADA Niva, на которую делали ставки в концерне после ухода основного акционера в лице Renault, передает "Автоцентр".

Из-за санкций "АвтоВАЗ" потерял импортные комплектующие. В частности, двигатели Renault H4m, а также автоматические коробки и вариаторы японской компании Jatco, которыми комплектовали автомобили LADA. Не имея возможности получить оригинальные комплектующие, в концерне решили наладить производство так называемой урезанной комплектации LADA Niva. Официально продажи "антикризисных" внедорожников стартовали 25 июля, но в дилерских центрах их нет.

Отмечается, что у трех из четырех автосалонов LADA Niva не было в наличии. В четвертом автомобиль был, но поскольку только один, то финальную цену предложили обсудить "у капота".

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