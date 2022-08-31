В РФ полностью сгорел автовоз с новенькими LADA Granta и LADA Niva Legend

Во вторник, 30 августа, на парковке завода "АвтоВАЗ" в российском Тольятти сгорели два автовоза с новыми лифтбеками LADA Granta и внедорожниками LADA Niva Legend.

К ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 37 пожарных, но погасить пламя и спасти машины не удалось.

Об этом сообщает сайт runews24.

Автовозы с машинами выгорели дотла. Восемь новеньких LADA Granta полностью сгорели, а еще два внедорожника LADA Niva Legend получили механические повреждения и отправлены на утилизацию. Что касается причин пожара, то об этом пока ничего неизвестно.

В настоящее время "АвтоВАЗ" выпускает только эти две модели, причем в упрощенном виде — с двигателями стандарта "Евро-2", без подушек безопасности и ABS. Также предприятие в Тольятти планирует начать сборку LADA Niva Travel, а вот модель Vesta смогут вернуть в производство не раньше весны 2023 года.

Добавим, что "АвтоВАЗ" в Тольятти — один из немногих автозаводов в стране-агрессоре, который сейчас работает.

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