В России выпуск легковых автомобилей обвалился более чем на 85%

По данным "Росстата", за четыре месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 264 тысячи легковых автомобилей, что на 47,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В апреле было выпущено 20 тысяч машин – это на 85,4% меньше, чем годом ранее.

Подавляющее большинство российских автозаводов по-прежнему находились в простое из-за нехватки комплектующих в результате разрыва логистических цепочек из-за войны России с Украиной.

Производство грузовых автомобилей в январе – апреле составило 52,5 тысячи единиц , что на 5,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В апреле с российских конвейеров сошло 12,2 тысяч грузовиков – это на 30,4% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в апреле снизил производство на 15%, выпустив 3 803 грузовых автомобиля .

Следует отметить, что на предприятии Haval в Тульской области в апреле стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo. В то же время подавляющее большинство российских автозаводов по-прежнему находились в простое в связи с нехваткой комплектующих в результате санкций и разрыва логистических цепочек из-за войны в Украине.

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