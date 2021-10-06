В Сети пофантазировали, как будет выглядеть кроссовер ЗАЗ

В Сети пофантазировали, как будет выглядеть кроссовер ЗАЗ

В серийное производство этого экземпляра почти не верится.

Как известно, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) специализируется на выпуске легковых автомобилей.

Потенциально, ЗАЗ мог бы производить кроссоверы. Одним, из таких, мог бы стать рестайлинговый ZAZ Chance, передает Naavtotrasse.

По мнению независимых дизайнеров, выбор в пользу такого автомобиля обусловлен тем, что именно паркетники сегодня пользуются наибольшей популярностью на мировом рынке, занимая существенную долю в глобальных продажах. В связи с этим, были показаны несколько рендерных изображений.

Кроссовер ZAZ Chance 2021-2022, запечатленный на представленных изображениях, выполненный в ретро-стиле. Причем данный вариант дизайна, возможно, окажется успешным.

naavtotrasse.ru

Говорят, что новый ZAZ Chance могут построить на платформе Renault CMF-B, поскольку сейчас Запорожский автозавод активно сотрудничает с компанией Renault. В линейку двигателей могли бы войти силовые агрегаты Renault или Kia. Впрочем, это пока только предположения.

Выбор данной "тележки" открывает для будущего кроссовера ЗАЗ множество возможностей. Прежде всего, автомобиль может получить полный привод, который сегодня используется на Arkana. От французской модели на украинском должны перейти водительские помощники и электронные системы управления трансмиссией и двигателем.

Представленная новинка может похвастаться спортивным передним бампером. Разработчик встроил в него три больших воздухозаборника, которые отделяются друг от друга сгибающейся полоской. Низ переднего бампера дополнительно усиленный пластиковой защитой, которая также придает автомобилю более спортивные очертания. Передние стойки, как и в большинстве современных кроссоверов, в представленной новинки сильно завалены назад.

naavtotrasse.ru

Несмотря на все эти описания, существует очень низка вероятность, что это транспортное средство можно будет увидеть в серийном производстве.

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