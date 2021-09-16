В Сети пофантазировали, как бы выглядел электромобиль ЗАЗ "Таврия"

В Сети пофантазировали, как бы выглядел электромобиль ЗАЗ "Таврия"

Он очень похож на одну из моделей Renault.

В Сети показали, как бы выглядел электромобиль ZAZ Tavria Nova.

Соответствующие фотографии этого автомобиля на своей странице в Facebook показал дизайнер Роман Прядко.

По замыслу, это — электрический хэтчбек. Видимо, автор вдохновился современными веяниями в автопроме и экологической политикой ряда мировых стран.

Электрокар "Таврия Нова" он видит похожим на классический ЗАЗ конца 90-х годов и возрожденный Renault 5, концепт которого показали в январе этого года. Кроме модного в последнее время ретро-дизайна у французского хэтчбека автор заимствовал привлекает внимание желтый окрас кузова.

facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

По мнению дизайнера, эта модель останется трехдверным хэтчбеком, но с более плавными чертами, чем у базовой модели. Корму электромобиля он украсил двумя полосами светодиодных фонарей, разделенными посередине черной декоративной табличкой с надписью "Tavria". Модель украшает и дверные пороги. В заднем бампере — черная пластиковая вставка. В черный окрашены колесные арки, окантовка остекления и оригинальные колесные диски с желтыми акцентами в цвет кузова.

К сожалению, как, по мнению автора, будет выглядеть передняя часть кузова электрической Tavria Nova — осталось загадкой. Но в целом такой автомобиль получился довольно симпатичным.

Ранее Роман Прядко показал, как бы выглядела "Таврия" в 2021 году.

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