В Сети пофантазировали, как бы выглядел УАЗ "Буханка" в будущем

В Сети пофантазировали, как бы выглядел УАЗ "Буханка" в будущем

Хотя шансов увидеть ее в серийном производстве почти нет.

УАЗ поделился на официальных страницах в соцсетях очередным рендером "Буханки", который нарисовал дизайнер.

Об этом сообщает Motor.

Отмечается, что автопроизводитель похвалил автора за то, что тот "уловил дух и характер" существующей модели. Машина на рендере действительно имеет черты оригинального УАЗ-452: у них схожие очертания кузова и круглая передняя оптика.

motor.ru

В комментариях к публикации развернулось бурное обсуждение возможного возобновления семейства этой модели. Представитель УАЗ в комментариях отметил, что нынешний "дизайн" Буханки" многим приходится по вкусу" и подчеркнул, что автопроизводитель "внимательно изучает мнение всех наших пользователей и не отрицает интерес к обновлению". В частности, для этого компания делится в соцсетях рендерами независимых художников.

"Буханка" выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1963 года в практически неизменном виде. За почти 60-летнюю историю фургон получил множество модификаций.

Ранее Минобороны Украины анонсировало разработку автомобилей на замену УАЗ.

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