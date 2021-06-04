В Сети пофантазировали, как выглядела бы "Таврия" в 2021 году

Выглядит достаточно стильно.

В Сети появилось фото концепта сверхсовременной версии "Таврии".

Как известно, первый украинский переднеприводной автомобиль ЗАЗ Таврия, который начал выпускаться в 1988 году, через десять лет получил существенную модернизацию, передает Auto24.

Корейцы, которые пришли на ЗАЗ в 1998 году, существенно доработали машину (говорят, внесли три сотни изменений) И назвали Tavria Nova. В таком виде она выпускалась до 2007 года, это был один из самых дешевых автомобилей не только в Украине, но и в мире.

Так, украинский дизайнер Роман Прядко изложил рендер "современной" Tavria Nova. Это лишь одна иллюстрация в профиль, но по ней можно увидеть путь возможного преобразования модели, если бы ее модернизировали в 2021 году.

На рендере — узнаваемая форма двухдверного хэтчбека, разве что с более аэродинамическим силуэтом кузова. Сохранены характерные черные бамперы, наклон лобового стекла и багажника, форма колесных дисков. Зато размер колес существенно увеличен, на кузове видны новые выштамповки.

Ранее решили предположить, как будет выглядеть новый ZAZ Lanos.

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