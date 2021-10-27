В Сети показали изображение раллийного кроссовера Skoda, эта модель доступна на рынке Украины.

Эскизы получились довольно неплохие.

Компания Skoda показала изображение очередного студенческого проекта, который впервые будет реализован при поддержке автоспортивного подразделения марки.

Об этом сообщает Auto.cz.

Да, на этот раз за основу был взят самый компактный кроссовер марки – Kamiq. Его было решено переделать в раллийный автомобиль. И судя по первым эскизам, донор получил новый, более агрессивный обвес, расширенные колесные арки и обязательный атрибут ралли-кара — антикрыло.

Пока концепт находится на начальной стадии, когда разрабатываются первые эскизы и вырабатывается направление, в котором будет двигаться команда. Обработка деталей требует некоторого времени, после чего проект начнет воплощаться "в металле".

С 2013 года компания Skoda проводит конкурс среди студентов своей академии, где готовят будущие кадры для заводов и подразделений бренда. В рамках проекта, получившего название Azubi, реализуются самые смелые идеи будущих специалистов.

Первой же студенческой машиной Skoda был крохотный родстер Citijet на базе субкомпакта Citigo. В прошлом году "под нож" пустили хэтчбек Scala, который в результате превратили в родстер Slavia Spider с двумя "холмами" обтекателей за спинками сидений. В 2019 году на базе Skoda Kodiaq студенты построили стильный пикап Mountiaq. В основе каждого концептуального образца лежит серийная модель.

Skoda Kamiq продается на рынке Украины. Стоимость этой модели стартует от 482 174 грн.

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