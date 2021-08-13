В Сети показали, как бы выглядел компактный внедорожник ЛуАЗ нового поколения

В Сети показали, как бы выглядел компактный внедорожник ЛуАЗ нового поколения

Эта модель прекратила свою "жизнь" в 2002 году.

В Сети появились изображения украинского компактного внедорожника ЛуАЗ-969 нового поколения.

Соответствующие фотографии были опубликованы на Behance.net. а автором рисунков стал независимый дизайнер Тимур Даутов.

Так, результатом стали рендеры неуклюжего автомобиля на электротяге, которому от оригинала достались круглые фары, высокий дорожный просвет, короткий задний свес и большое лобовое стекло под наклоном.

В то же время ЛуАЗ будущего получил суженную переднюю часть с оригинальной выштамповкой по бокам и ряд современных решений. В их числе — светодиодная оптика, "утопленные" дверные ручки, миниатюрные камеры, которые играют роль внешних зеркал заднего вида и разъем для зарядки.

behance.net

Однако самая необычная деталь экстерьера — это задние фонари, расположенные на выдвижных панелях. Модель имеет версии Gorod и Selo, отличающиеся, пожалуй, конструкцией подвески, дизайном 17-дюймовых колесных дисков и резиной.

behance.net

Добавим, что ЛуАЗ-969 не выпускается с 2002 года, поэтому рендер дизайнера вряд ли получит реальное воплощение.

Ранее рассказывалось о том, что в Нидерландах выставили на продажу плавучий ЛуАЗ 967М 1983 выпуска.

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