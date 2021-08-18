В Сети показали, как бы выглядел современный пикап от "КрАЗ": фото

В Сети показали, как бы выглядел современный пикап от "КрАЗ": фото

Основным его преимуществом могла бы быть бюджетная цена.

Независимый дизайнер создал рендерные изображение пикапа от украинского автопроизводителя "КрАЗ" 2022 модельного года.

Соответствующие фотографии были опубликованы Naavtotrasse.

Эта модель может иметь двухместную кабину и небольшую грузовую платформу. Пикап "КрАЗ" мог бы составить конкуренцию моделям Ford и Hyundai в лице Maverick и Santa Cruz соответственно. Также опубликованных рендерах обращает на себя внимание высокий клиренс, который обеспечит автомобилю неплохую проходимость.

Спереди можно выделить стильные двухсекционные решетки радиатора, над которыми виднеется декоративная вставка с фирменным значком. Фары с двумя секциями светодиодных огней сверху также закрываются декоративной вставкой. Также нельзя не отметить массивные крылья, а также тонкий пластиковый обвес, установленный вдоль низа боковых дверей.

naavtotrasse.ru

Несмотря на то, что пикап относится к числу автомобилей, используемых в основном для перевозки грузов, он не затеряется в городском потоке. Дело в том, что пикап "КрАЗ" выдержан в спортивной стилистике. Кузов украинской модели отличается плавными формами и медленными переходами. Такая конфигурация не только улучшает внешний вид, но и положительно сказывается на перераспределении воздушных масс, что повышает топливную экономичность.

Что касается технической составляющей, то наиболее вероятным вариантом для украинской модели станет ее перевод на платформу CMF-B, принадлежащей Renault. В этом случае украинская модель может позаимствовать систему полного привода, которая поддерживает три режима езды. Под капотом пикапа "КрАЗ" окажется 1,3-литровый турбированный двигатель, развивающий не более 150 л.с. мощности. Вместе с ним могут предложить бесступенчатый вариатор или 6-диапазонную автоматическую КПП.

naavtotrasse.ru

Преимуществом модели было бы ее бюджетная стоимость, ввиду отсутствия второго ряда сидений и достаточно "бедного" оснащения. К сожалению, вероятность выхода этой модели на рынок крайне мала.

Ранее рассказывалось о том, что "КрАЗ" планирует выпускать электрические автомобили.

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