В Сети показали, как бы выглядел современный "Запорожец" для отдыха

Основной аудиторией этой машины могли бы быть серферы и сапбордисты.

В Сети решили пофантазировать на тему того, каким бы был выглядел современный "Запорожец" для отдыха.

Об этом сообщает InfoReactor.

Так, экстерьер принципиально нового "Запорожца" в сотрудничестве с iReactor показал популярный дизайнер Александр Шторм.

Первое, что сразу можно заметить это современная оптика. У "Запорожца" влитая решетка радиатора и весьма необычный бампер. Черная защита порогов поможет уберечь авто от царапин, вызванных песком.

Отмечается, что основной аудиторией этой машины могли бы быть серферы и сапбордисты, а также любители компактных транспортных средств.

Фото — дизайнер Александр Шторм

Логотип "Запорожца" гордо красуется спереди и сзади в элегантной модели. Дизайнер собирается показать OLD-version, максимально приближенную к классике. В ней зеркала дальнего вида изготавливались из хрома, а ручки и решетка радиатора была бы взята из советской классики.

Задние стоп-сигналы и оптика в целом отсылают к решениям британской компании Bentley Motors. В машину при желании могут сесть четыре спортсмена. На авто можно закрепить до шести жестких досок или до восьми SUP-бордов. Комфортное хромированное багажное отделение имеет особые крепления для установки несъемных весел. Не только любителям водных развлечений подойдет подобная микролитражка, также авто станет отличным бюджетным ситикаром.

Фото — дизайнер Александр Шторм

По словам Шторма, стоимость такого "Запорожца" составила бы около 300 тысяч грн.

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