В Сети показали, как бы выглядел современный "Запорожец" для отдыха

Основной аудиторией этой машины могли бы быть серферы и сапбордисты.
В Сети решили пофантазировать на тему того, каким бы был выглядел современный "Запорожец" для отдыха.
Об этом сообщает InfoReactor.
Так, экстерьер принципиально нового "Запорожца" в сотрудничестве с iReactor показал популярный дизайнер Александр Шторм.
Первое, что сразу можно заметить это современная оптика. У "Запорожца" влитая решетка радиатора и весьма необычный бампер. Черная защита порогов поможет уберечь авто от царапин, вызванных песком.
Отмечается, что основной аудиторией этой машины могли бы быть серферы и сапбордисты, а также любители компактных транспортных средств.
Логотип "Запорожца" гордо красуется спереди и сзади в элегантной модели. Дизайнер собирается показать OLD-version, максимально приближенную к классике. В ней зеркала дальнего вида изготавливались из хрома, а ручки и решетка радиатора была бы взята из советской классики.
Задние стоп-сигналы и оптика в целом отсылают к решениям британской компании Bentley Motors. В машину при желании могут сесть четыре спортсмена. На авто можно закрепить до шести жестких досок или до восьми SUP-бордов. Комфортное хромированное багажное отделение имеет особые крепления для установки несъемных весел. Не только любителям водных развлечений подойдет подобная микролитражка, также авто станет отличным бюджетным ситикаром.
По словам Шторма, стоимость такого "Запорожца" составила бы около 300 тысяч грн.