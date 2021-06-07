В Сети показали, как могли бы выглядеть модели Tesla в 50-х годах

Фантазировать никто не запрещает.

В Сети решили представить, как выглядели бы электрокары Tesla в 50-х годах.

Соответствующие фотографии на странице в Facebook опубликовало ателье Abimelec Design.

Так, за основу представления об автомобили компании Илона Маска был взят ретроэкземпляр седана Tesla Model S 1957 года. Дизайнеры постарались, чтобы снаружи Model S выглядела универсально и одновременно напоминала грузовые модели Plymouth и Ford той эпохи.

facebook.com/Abimelecdesign

В частности, кузов автомобиля изобилует хромом, а салон такой же просторный и комфортный, как у ретро-автомобилей. На изображениях седан представлен в нескольких цветовых решениях.

В описании к рендерам в социальных сетях дизайнеры отметили, что, несмотря на футуристический вид, их Tesla осталась электроседаном. Под капотом у ретрокара мог оказаться ядерный мотор. В 1950-х американские конструкторы экспериментировали с ядерной энергией и вполне могли построить небольшую атомную установку, которая приводит в действие электродвигатель автомобиля.

facebook.com/Abimelecdesign

По мнению авторов, в 50-х годах такой электромобиль все же стал бы провалом. Причина — опасность для людей из-за несовершенства ядерных технологий.

Ранее рассказывалось о том, что электрокары Tesla оборудовали устройством, против которого выступал Илон Маск.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку