В Сети показали, как выглядит изнутри имеет бюджетная версия популярного в Украине кроссовера KIA Sportage

Также можно увидеть и "топовое" исполнение салона этой модели.

Как известно, в начале июля компания KIA официально представила кроссовер Sportage нового поколения.

По информации Motor1, автопроизводитель теперь раскрыл салон этой модели, показав "базовую" и "топовую" версии исполнения.

Так, более дорогая "начинка" KIA Sportage действительно производит приятное впечатление. В салоне с более качественной отделкой видно два экрана размерностью 12 дюймов — один отвечает за цифровую приборную панель, другой — за мультимедийную систему. Кроме этого, есть отсек для беспроводной зарядки и премиум-акустика Harman Kardon.

motor1.com

Относительно бюджетного исполнения салона этой модели, то здесь отсутствуют два 12,3-дюймовых цифровых дисплея, которые выполняют функции приборной панели и экрана системы мультимедиа. Вместо высококлассного дисплея здесь установлен небольшой монохромный монитор, которым можно управлять с помощью поворотных элементов по его краям, а также физически тактильных кнопок. Также стоит обратить внимание на элементы управления системой кондиционирования. Теперь становится ясно, как будет выглядеть климатическая установка кроссовера в более дешевых версиях. В них многофункциональный климат-контроль заменяет стандартный кондиционер.

motor1.com

Сначала покупателям будут доступны 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор TGDI. Он развивает мощность 180 л.с. и имеет крутящий момент 265 Нм. В качестве альтернативы предлагается 2-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. и моментом в 417 Нм.

Для бензинового мотора доступны 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая "механика", а с дизелем в паре работает инновационный 8-ступенчатый "автомат". Чуть позже появятся гибридные версии — обычная и PHEV.

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Добавим, что с момента запуска в 1993 году до мая прошлого года во всем мире было продано в общей сложности 6 136 357 единиц, что сделало его первой моделью KIA, которая превысила глобальный совокупные продажи в 6 млн единиц. В Украину обновленная версия KIA Sportage доберется в первой половине 2022 года.

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