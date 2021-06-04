В Сети показали первые изображения обновленной версии доступного кроссовера Renault

Он также может похвастаться своей надежностью.

В Сети показали первые рендерные изображение доступного кроссовера Renault Kadjar 2022 модельного года.

Соответствующие фотографии опубликовал Carscoops.

Как известно, Renault Kadjar который вышел на рынок в 2015 году, является одним из самых доступных кроссоверов С-класса. Первое поколение модели построено на одной платформе с Nissan Qashqai и делит с ним большую часть узлов и агрегатов. Как следствие, французская компания приняла решение продолжить линейку этой модели.

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В основу модели ляжет платформа CMF-C/D, разработанная Renault совместно с Nissan. Это позволяет предположить, что новый Kadjar добавит в габаритах.

Как будет выглядеть новинка, представили дизайнеры издания. В их версии кроссовер Renault получит более выразительные решетка радиатора и узкую оптику. Некоторые детали экстерьера и интерьера новинка унаследует от прошлогоднего концепта Renault Megane e-Vision.

carscoops.com

Что касается доступной моторной гаммы, то она будет отличаться от тех двигателей, которыми оснащен современный Nissan Qashqai, с которым Renault Kadjar часто сравнивают специалисты.

По данным экспертов рынка, моторная гамма Kadjar может быть расширена за счет установки двух электрифицированных агрегатов. Первый вариант будет классическим гибридным мотором, базирующиеся на основе 200-сильного двигателя. Второй вид — гибрид с технологией PHEV, мощность которого составляет 280 л.с. Что касается возможности задействовать дизельный силовой агрегат, то она пока находится под вопросом.

carscoops.com

По мнению аналитиков, новый Renault Kadjar может получить дополнительные варианты кузова — купейный и удлиненный 7-местный. Презентация паркетника пройдет в следующем году, после чего будет объявлено о старте его продаж. Цена на кросс, естественно, окажется выше, чем на дореформенную модель.

Добавим, что Renault Kadjar возглавил список самых надежных подержанных кроссоверов. Кроме того, он является одним из лучших относительно экономии топлива.

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