В Сети показали самый дешевый кроссовер Lexus для рынка Европы: фото

Модель будет построена на платформе Toyota Yaris Cross и будет предложена в бензиновой и гибридной версиях. Самый компактный и доступный кроссовер Lexus официально представят в следующем году.

Об этом сообщает Motor.es.

Новый Lexus LBX должны был представить в этом году, но затем презентацию перенесли на май-июнь 2023 года. Очевидно причиной стал дефицит микрочипов и других автомобильных комплектующих. Пока ее засветили на рендерных изображениях.

Эта модель занимает место в модельном ряду производителя ниже UX. Она будет основана на платформе GA-B, где базируется актуальный Toyota Yaris Cross. Длина новинки – около 4,2 м. Остальные габариты также аналогичны соплатформенной модели. Судя по рендерам, кроссовер Lexus будет отличаться от собратья огромной веретенообразной решеткой радиатора и раскосыми фарами.

Фото: motor.es

Ожидается, что новый Lexus LBX будет оснащаться 1,5-литровым 120-сильным бензиновым двигателем и гибридной установкой мощностью 116 л.с. Обе версии получат вариатор, а привод может быть передним или полным. Купить кроссовер Lexus можно будет по цене примерно от 25 тысяч евро.

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