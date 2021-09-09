В Сети показали самый маленький в мире дом на колесах: какой он внутри

Кемпер имеет чуть более пяти метров в длину.
В Сети показали самый маленький в мире дом на колесах Nu Venture Surf.
Видео с ним опубликовано на YouTube-канале The Motorhome Man.
Кемпер имеет всего 5181 мм в длину, что делает его примерно такого же размера, как минивэн Honda Odyssey. Однако внутри у него есть все необходимые для человека удобства, которые имеют гораздо большие фургоны.
Автодом построен на базе Citroen Berlingo, хотя почти весь его салон отличается от оригинальной модели. Nu Venture установили к передней части автомобиля бокс кемпера, что несколько увеличило его длину.
Зайти в салон можно через заднюю дверь. Там вы сразу окажетесь на кухне, которая имеет плиту с четырьмя конфорками, духовку, мойку и холодильник. Рядом расположен шкаф, однако на самом деле это маленькая отдельная ванная комната с туалетом и раковиной, но без душа.
Гостиная состоит из двух диванов, которые простираются от кухни до передних сидений. Их можно превратить в отдельные односпальные кровати или соединить, образовав большую двуспальную кровать. Также внутри есть крепления для обеденного стола.
Ранее сообщалось, что американцы представили электрический дом на колесах, который получит огромный запас хода.