В Сети показали самый маленький в мире дом на колесах: какой он внутри

В Сети показали самый маленький в мире дом на колесах: какой он внутри

Кемпер имеет чуть более пяти метров в длину.

В Сети показали самый маленький в мире дом на колесах Nu Venture Surf.

Видео с ним опубликовано на YouTube-канале The Motorhome Man.

Кемпер имеет всего 5181 мм в длину, что делает его примерно такого же размера, как минивэн Honda Odyssey. Однако внутри у него есть все необходимые для человека удобства, которые имеют гораздо большие фургоны.

Также читайте Ford превратил популярный фургон на кемпер: еще и в двух версиях

Автодом построен на базе Citroen Berlingo, хотя почти весь его салон отличается от оригинальной модели. Nu Venture установили к передней части автомобиля бокс кемпера, что несколько увеличило его длину.

Зайти в салон можно через заднюю дверь. Там вы сразу окажетесь на кухне, которая имеет плиту с четырьмя конфорками, духовку, мойку и холодильник. Рядом расположен шкаф, однако на самом деле это маленькая отдельная ванная комната с туалетом и раковиной, но без душа.

Гостиная состоит из двух диванов, которые простираются от кухни до передних сидений. Их можно превратить в отдельные односпальные кровати или соединить, образовав большую двуспальную кровать. Также внутри есть крепления для обеденного стола.

Ранее сообщалось, что американцы представили электрический дом на колесах, который получит огромный запас хода.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку