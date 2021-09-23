В Сети появились первые изображения новой Tesla Model X: каким может быть электрокар и когда выйдет

В Сети появились первые изображения новой Tesla Model X: каким может быть электрокар и когда выйдет

Электрокар получит новый аккумулятор, который значительно улучшит его.

В Сети создали рендеры с возможным видом новой Tesla Model X.

Их опубликовали на сайте Carwow.

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Текущий внедорожник продается с 2015 года, но за это время он имел несколько обновлений. Ожидается, что следующее поколение появится не раньше 2025 года, в основе которого будет новый аккумулятор с увеличенной дальностью хода и уменьшенным весом.

В создании рендеров дизайнеры использовали два различных подхода. В первом они представили, что это может быть автомобиль, вдохновленный Cybertruck, с острыми краями и коробчатыми арками для серьезного вида.

Однако, скорее всего, следующая модель получит упрощенный вид текущего внедорожника. Она будет иметь типичный чистый дизайн, похожий на большинство Tesla, но возможно с еще более минималистичным внешним видом.

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В салоне также не ожидается много изменений, учитывая, что текущая версия состоит всего лишь из руля и огромного центрального дисплея. Наверное, авто получит руль в форме штурвала и обновленный экран.

Новая Model X также должна иметь возможность разместить 7 человек и может получить еще большее внутреннее пространство благодаря новому уменьшенном аккумулятору.

Сейчас Tesla разрабатывает новую технологию батарей, которая, вероятно, будет в будущем внедорожнике. Компания использует другой тип соединителей, что должно сделать аккумулятор дешевле и проще в производстве.

А уменьшен размер позволит запаковать больше аккумуляторов для увеличения пробега, хотя это могут не делать для экономии веса и расходов.

Ожидается, что в продажу поступят различные версии Tesla Model X, включая Long Range и Plaid. Текущий автомобиль в последнем варианте имеет 1020 лошадиных сил и разгоняется до "сотни" за 2,5 секунды, поэтому ему могут оставить ту же установку с двойным двигателем.

Выйти в ближайшие четыре года новая Model X вряд ли сможет, а стоить она будет, вероятно, на уровне с текущим электрокаром, за который просят почти 100 000 долларов. Цену поможет удержать более дешевый аккумулятор.

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Ранее сообщалось, что автопилот Tesla на двух моделях наделили важной функцией.

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