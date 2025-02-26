В Сети появились редкие кадры прототипов Таврии ЗАЗ-1102 (фото)

В Сети появились уникальные архивные фото прототипов украинской "Таврии" ЗАЗ-1102, позволяющие проследить эволюцию этого автомобиля.

Об этом сообщил блогер Oleg AC.

Разработка нового автомобиля для замены "Запорожца" началась еще в середине 70-х годов. Одним из первых вариантов стал переднеприводный ЗАЗ "Перспектива", так и не попавший в серийное производство. Однако его единственный экземпляр хранится в музее в Днепре.

На фото раннего прототипа "Таврии" 1978 года, который демонстрировали Леониду Брежневу, видим модель, больше напоминающую Ford Fiesta или Vauxhall Chevette того времени. У нее был необычный дизайн передней части, а по сравнению с серийной версией она выглядела гораздо интереснее.

Прототип "Таврии". Фото: Oleg AC

ЗАЗ-1102 был оснащен 1,1-литровым мотором, который развивал мощность в 50 лошадиных сил и позволял добиться максимальной скорости 135 км/ч.

Прототип "Таврии". Фото: Oleg AC

Производство "Таврии" стартовало только в 1985 году, но к этому времени модель менялась несколько раз. Один из прототипов 1982 года напоминал Citroen BX, а другой — с сокращенными крыльями и капотом — походил на ранние ВАЗ-2108. Эти изменения задержали запуск производства из-за технических проблем с ВАЗ-2108. Последний интересный прототип ЗАЗ-1106 имел обтекаемый дизайн, и именно таким должна была быть "Таврия" второго поколения, хотя серийная модель так и не была создана.

Прототип "Таврии". Фото: Oleg AC

Напомним, эксперты объяснили, как подготовить автомобиль к весне.

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