В Сети появились "живые" фото самого дешевого кроссовера Hyundai

Его премьера должна состояться 15 сентября.

Как известно, недавно компания Hyundai полностью рассекретила свой новый кроссовер — Casper .

Теперь машину показали вживую. Предсерийный прототип, полностью лишенный камуфляжа, был замечен на одной из парковок Сеула (Южная Корея), передает Autohome.

Новая порция снимков дает более полноценное представление о том, как будет выглядеть эта модель. Как видно на фотографиях, автомобиль получит высокий кузов, 2-ярусное оптику, необычную радиаторную решетку с "градиентным" решением паттернами и подштамповками над колесными арками, которые визуально расширяют кузов.

Autohome.com.cn

Длина автомобиля составит 3 595 мм, ширина — 1 595 мм, высота — 1 575 мм. Размер колесной базы равен 2 400 мм. Таким образом, Hyundai Casper станет самым компактным SUV в линейке южнокорейского автопроизводителя.

Autohome.com.cn

В движение маленький кроссовер будет приводить 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, который выдает 86 л.с. Им комплектуются такие модели как Hyundai i10 и KIA Picanto. На выбор предложат сразу два варианта коробки передач — механическую и автоматическую.

Стоимость кроссовера Hyundai Casper еще неизвестна, но предполагают, что он будет стоить около 10 тысяч долларов. В линейке производителя новый Casper станет самым дешевым кроссовером. Первым рынком, куда в продажу поступит этот новый кроссовер станет Южная Корея. Продавать автомобиль также планируют в Индии и Европе.

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Добавим, что в Украине самой доступной моделью марки Hyundai является новый i10. Цены на автомобиль стартуют от 368 200 грн.

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