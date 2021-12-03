В Сети появилось необычное видео, как электрокар Tesla дрейфует в озере, словно катер

И у него не возникло никаких проблем.

Как известно, вода является врагом для электромобилей. Однако, при правильной эксплуатации подобной машины в этой стихии, можно из нее "выйти сухим".

Так, на YouYube-канале пользователя Wu Wa появилось необычное видео с электрокаром Tesla, который на большой скорости маневрирует по дну достаточно глубокого водоема.

Уровень воды достает автомобилю по капот, а иногда волны захлестывают его полностью, но ему все равно: Tesla продолжает "играть" практически без остановок.

Перед погружением в водоем электромобиль все же модифицировали: сзади виден небольшой двигатель, который мог быть позаимствован у моторной лодки или автомобиля-амфибии. Получила ли Tesla еще какие-либо доработки, чтобы защитить подкапотное пространство и салон от воды, неизвестно.

О способностях электромобилей неоднократно упоминал и глава Tesla Илон Маск. По его словам, до сих пор невыпущенный пикап Cybertruck сможет не только пересекать ручьи и глубокие лужи без риска что-то повредить, но и какое-то время держаться на плаву.

Ранее рассказывалось о том, что американский стартап для испытания погрузил свой электрокар в воду: видео.