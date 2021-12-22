В Сети предположили, каким может быть кабриолет Tesla Model S: фото

По словам автора, этот проект может появиться на рынке.

Независимый художник решил предположить, каким бы был кабриолет электромобиля Tesla Model S.

Об этом сообщает AutoEvolution.

Хотя некоторые автомобильные виртуальные художники предпочитают оставаться анонимными и выражать свои цифровые мысли из тени, есть мастера пикселей, которые не боятся говорить публично. Одним из таких является Марун Мембли.

Так, художник недавно напомнил Tesla, что не все довольны брендом, поэтому нужно предлагать что-то новое. К примеру, электрокар-кабриолет. Мастер пикселей сделал быстрое преобразование, чтобы подтвердить свою теорию о том, что Tesla не в состоянии справиться со своими успехами и неудачами, что в свою очередь ухудшает сроки их доставки.

autoevolution.com

Таким образом, его кабриолет Tesla Model S – это не только действительное желание, но и то, что он предполагает его появление на рынке примерно через 15 лет.

Ранее рассказывалось о том, что итальянское ателье также создало кабриолет из электрокара Tesla Model S.

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