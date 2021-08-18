В Сети продают седан Alfa Romeo за 103 тысячи долларов: в чем его особенность

В Сети продают седан Alfa Romeo за 103 тысячи долларов: в чем его особенность

Всего было выпущено не более 500 экземпляров этой модели.

В сети появилось объявление о продаже лимитированной версии седана Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione 1987 выпуска.

О продаже машины объявил испанский дилер "Ruote da Sogno", передает Carscoops.

Этот экземпляр имеет уникальные бамперы, более массивные колесные арки, доработанную головную оптику, большие по размеру колесные арки и заниженный дорожный просвет, а на боковинах есть детали с названием автомобиля. Седан окрашен в красный оттенок "Rosso Alfa". Оригинальные колеса имеют такую же окраску.

carscoops.com

Отмечается, что всего было выпущено не более 500 экземпляров этой модели.

carscoops.com

Внутри авто полностью реставрировали. Сиденья в салоне обиты черно-белой тканью. На внутренних сторонах двери можно увидеть такие же вставки. Также, в спортивном седане установили трехспицевое рулевое колесо и панель с оранжевой разметкой.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым рядным двигателем мощностью 155 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-скоростной механической коробкой передач. До "сотни" Alfa Romeo разгоняется за 7,6 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. Добавим, что Alfa Romeo 75 — это компактный спортивный заднеприводный седан, который производился итальянской фирмой Alfa Romeo с 1985 по 1992 годы. Версия Turbo Evoluzione была выпущена весной 1987 года.

За Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione хотят получить 103 тысячи долларов.

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