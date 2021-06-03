В Сети выставили на продажу довольно необычный экземпляр суперкара Chevrolet

Точнее, то, что от него осталось.

На продажу выставили довольно необычный экземпляр суперкара Chevrolet C8 Corvette Stingray.

Соответствующее объявление о его продаже появилось AZ Cycle Parts LLC в Facebook.

Главной особенностью этого автомобиля является то, что он буквально раскололся пополам, а то, что от него осталось, можно увидеть на фото. Отдельные его компоненты можно использовать для ремонта.

На фото — автомобиль, у которого полностью отсутствует передняя часть. Отдельные его компоненты, которым удалось уцелеть во время аварии, выставлены на продажу на Ebay.

facebook.com/azcyclepartsllc

Кроме того, продавец планирует продать 6,2-литровый атмосферный двигатель LT2 V8 за 19 999 долларов. Там же в объявлении указано, что с ним автомобиль проехал всего 7 740 км. Двигатель выглядит идеально. В пару ему предложена восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. За нее продавец планирует выручить еще 7 499 долларов.

Также любой желающий может также приобрести двери, колеса, тормозные суппорты, руль, амортизаторы, шильдики и многое другое.

Ранее рассказывалось о том, что в США на популярном аукционе продают автомобиль, который выглядит, как металлолом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку