На рынке Украины появится компактный и одновременно бюджетный кроссовер Chery: все особенности новинки

На рынке Украины появится компактный и одновременно бюджетный кроссовер Chery: все особенности новинки

Большой клиренс, хороший дизайн и надежная подвеска – далеко не все преимущества Chery Tiggo 2 Pro.

Chery Tiggo 2 стал очень популярен в Украине. И вот китайцы представили новую версию субкомпактного кроссовера с приставкой "Pro". Инженеры Chery полностью переработали автомобиль и теперь им есть что показать.

Об этом на своем сайте сообщает официальный представитель Chery в Украине.

Chery Tiggo 2 Pro – автомобиль, занимающий нишу на пересечении В и С классов, позволяя его владельцу чувствовать себя уверенно как в городе, так и на легком бездорожье.

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За основу дизайна взяли "старшего брата" Tiggo 7 Pro, так что концепции очень похожи. Когда смотришь на переднюю часть автомобиля сразу в глаза попадает передняя фальшь решетка, которая получила свой узнаваемый 3-D «бриллиантовый» рисунок. Также дизайнеры поработали над оптикой, фары стали более узкими и современными. Благодаря этому передняя часть авто смотрится интересно и кажется более агрессивной.

Конечно, для того чтобы передняя часть не "выпадала" из общего ансамбля, полностью переделали и весь кузов. Линии стали более выразительными, а наклонная крыша и небольшой спойлер стали вишенкой на торте.

Чтобы не "пролететь" с дизайном, маркетологи Chery пригласили помочь Стива Юмома, бывшего руководителя американской команды дизайнеров GM. Он уже успел поработать с Ford и Hyundai и является соавтором таких известных автомобилей как концепт Cadillac ElMiraj, Cadillac ATS/CTS, Hyundai Santa Fe, концепт Lincoln Center и Lincoln Navigator.

Технические характеристики Chery Tiggo 2 Pro также обновились: размеры авто составляют 4200 x 1760 x 1570 мм, колесная база достигает 2555 мм, а дорожный просвет кроссовера составляет 178 мм, что позволит без проблем двигаться по нашим дорогам и даже заезжать на бордюры.

Впереди выбрали проверенную годами независимую подвеску McPherson, позволяющую водителю полностью ощущать свой автомобиль. Сзади полузависимая балка с простой и надежной конструкцией. Так что, с ремонтом и обслуживанием проблем не будет.

Также люди, которые любят перевозить габаритные вещи смогут оценить багажник. В обычном состоянии багажное отделение кроссовера составляет 420 литров. Но когда задние сиденья сложены, появляется пространство на 1240 литров.

chery

Тройные лонжероны обеспечивают хорошую прочность нижней части кузова, поэтому про безопасность заботиться не нужно. Чтобы автомобиль прожил дольше, производитель добавил улучшенную оцинковку кузова. Chery Tiggo 2 Pro имеет гарантию 5 лет или 150 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Многие автопроизводители пытаются втиснуть свой бренд в класс кроссоверов и у них это неплохо получается. Теперь, если вы хотите приобрести актуальный кроссовер не за все деньги мира и на котором будет не стыдно появиться в офисе, у вас есть что выбрать.

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