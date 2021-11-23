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На рынке Украины появится компактный и одновременно бюджетный кроссовер Chery: все особенности новинки

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На рынке Украины появится компактный и одновременно бюджетный кроссовер Chery: все особенности новинки

chery

Большой клиренс, хороший дизайн и надежная подвеска – далеко не все преимущества Chery Tiggo 2 Pro.

Chery Tiggo 2 стал очень популярен в Украине. И вот китайцы представили новую версию субкомпактного кроссовера с приставкой "Pro". Инженеры Chery полностью переработали автомобиль и теперь им есть что показать.

Об этом на своем сайте сообщает официальный представитель Chery в Украине.

Chery Tiggo 2 Pro – автомобиль, занимающий нишу на пересечении В и С классов, позволяя его владельцу чувствовать себя уверенно как в городе, так и на легком бездорожье.

© chery
chery

За основу дизайна взяли "старшего брата" Tiggo 7 Pro, так что концепции очень похожи. Когда смотришь на переднюю часть автомобиля сразу в глаза попадает передняя фальшь решетка, которая получила свой узнаваемый 3-D «бриллиантовый» рисунок. Также дизайнеры поработали над оптикой, фары стали более узкими и современными. Благодаря этому передняя часть авто смотрится интересно и кажется более агрессивной.

Конечно, для того чтобы передняя часть не "выпадала" из общего ансамбля, полностью переделали и весь кузов. Линии стали более выразительными, а наклонная крыша и небольшой спойлер стали вишенкой на торте.

Чтобы не "пролететь" с дизайном, маркетологи Chery пригласили помочь Стива Юмома, бывшего руководителя американской команды дизайнеров GM. Он уже успел поработать с Ford и Hyundai и является соавтором таких известных автомобилей как концепт Cadillac ElMiraj, Cadillac ATS/CTS, Hyundai Santa Fe, концепт Lincoln Center и Lincoln Navigator.

Технические характеристики Chery Tiggo 2 Pro также обновились: размеры авто составляют 4200 x 1760 x 1570 мм, колесная база достигает 2555 мм, а дорожный просвет кроссовера составляет 178 мм, что позволит без проблем двигаться по нашим дорогам и даже заезжать на бордюры.

Впереди выбрали проверенную годами независимую подвеску McPherson, позволяющую водителю полностью ощущать свой автомобиль. Сзади полузависимая балка с простой и надежной конструкцией. Так что, с ремонтом и обслуживанием проблем не будет.

Также люди, которые любят перевозить габаритные вещи смогут оценить багажник. В обычном состоянии багажное отделение кроссовера составляет 420 литров. Но когда задние сиденья сложены, появляется пространство на 1240 литров.

© chery
chery

Тройные лонжероны обеспечивают хорошую прочность нижней части кузова, поэтому про безопасность заботиться не нужно. Чтобы автомобиль прожил дольше, производитель добавил улучшенную оцинковку кузова. Chery Tiggo 2 Pro имеет гарантию 5 лет или 150 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Многие автопроизводители пытаются втиснуть свой бренд в класс кроссоверов и у них это неплохо получается. Теперь, если вы хотите приобрести актуальный кроссовер не за все деньги мира и на котором будет не стыдно появиться в офисе, у вас есть что выбрать.

Напомним, что ТСН.Авто подготовили для вас подборку, что приобрести на украинском рынке вместо Renault Duster.

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