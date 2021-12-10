Американское правительство откажется от автомобилей с ДВС

Федеральный автопарк страны полностью электрифицируется.

645 тысяч транспортных средств – именно столько насчитывает федеральный автопарк правительства США. До 2035 года его должны полностью электрифицировать. Соответствующий указ подписал президент США Джозеф Байден.

Такие изменения планировались уже давно, но теперь все официально. Белый дом заявил, что таким образом удастся снизить выбросы в атмосферу. Об этом сообщает издание Carscoops.

Президент и все правительство США пытается таким образом преодолеть климатический кризис. Ожидается, что автопарк транспортных средств федерального правительства станет самым большим парком транспортных средств на альтернативном топливе в стране. Для достижения своей цели правительство будет работать с американскими автопроизводителями, а также с производителями аккумуляторов и зарядного оборудования. Ведь чтобы система заработала, им нужно значительно улучшить инфраструктуру зарядных станций.

В начале этого года газета Washington Post провела исследование, обнаружив, что федеральное правительство США использует около 200 000 легковых автомобилей, 47 000 фургонов, 847 машин скорой помощи, трех лимузинов и 78 500 большегрузных грузовиков. И если все это перевести на электротягу, это положительно повлияет на экологию.

Напомним, что недавно Байден протестировал первый выпущенный электропикап Hummer мощностью в тысячу "лошадей".