В США на продажу выставили уникальную коллекцию редких грузовиков: некоторым из них более 100 лет

В США на продажу выставили уникальную коллекцию редких грузовиков: некоторым из них более 100 лет

В перечне целых 37 экземпляров.

В США с аукциона Mecum распродадут уникальную коллекцию редких грузовиков.

Соответствующее объявление о продаже появилось на официальном сайте аукционного дома.

Так, здесь можно приобрести 37 уникальных старинных грузовиков начала прошлого столетия, среди которых будет первый прототип тягача.

Все автомобили прошли глубокую реставрацию и находятся в идеальном состоянии. Сразу 20 из них – старше 100 лет. Самые старые лоты – Knox Three Quarter Ton Stake Truck 1903 – грузоподъемностью 750 кг и небольшой пикап Packet Open-Cab Express 1906 года. Это один из самых старых грузовиков в мире и к тому же единственный сохранившийся "Нокс" с одноцилиндровым двигателем. Three Quarter Ton Stake Truck считается прародителем первого седельного тягача.

В числе эксклюзивных грузовиков будут доступны модели таких компаний, как Pierce-Arrow, Selden и Fageol, прекратившие свое существование. Другим интересным лотом станет пятитонный Peterbilt 260GD, являющийся единственным грузовиком первого поколения, когда-то выставлявшимся на торги. До наших дней сохранилось чуть больше пяти подобных машин.

Среди других экспонатов можно выделить пятитонное шасси Breeding 1915, оборудованное паровым двигателем, а также функциональную деревянную реплику 65-летнего пикапа GMC.

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