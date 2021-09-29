В США началось производство главного конкурента Tesla: он имеет 1111 лошадиных сил и 836 км запаса хода

В США началось производство главного конкурента Tesla: он имеет 1111 лошадиных сил и 836 км запаса хода

Сначала компания выпустит всего 520 экземпляров модели.

В американском штате Аризона началось производство электрического автомобиля Lucid Air, поставки которого начнутся уже в конце октября.

Об этом сообщает сайт Car and Driver.

Автомобиль собирают на заводе Advanced Manufacturing Plant (AMP-1). Он расположен вблизи предприятия Lucid Powertrain Manufacturing (LPM-1), на котором производят основные компоненты силовых агрегатов, такие как электродвигатели, силовую электронику и аккумуляторы.

Объект полностью собирает батарею, весь двигатель, дифференциал и двустороннее бортовое зарядное устройство "Wunderbox", которое поддерживает скоростную зарядку на 19,2 кВт переменного тока и более чем 300 кВт постоянного тока.

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В компании отметили, что полный контроль над дизайном и производством силовых агрегатов является одной из причин того, что версия Dream Edition может производить до 1111 лошадиных сил и иметь до 836 километров пробега.

Сейчас автопроизводитель ограничил производство модели 520 экземплярами, хотя получил 13 000 предварительных заказов. Однако на другом заводе начнут строить Lucid Air Grand Touring стоимостью 139 000 долларов США.

Эта модель имеет около 800 лошадиных сил и 830 км пробега, если оснащена стандартными 19-дюймовыми колесами и шинами. Производство недорогих моделей Touring и Pure начнется после того, как они получат сертификаты EPA.

В 2023 году AMP-1 должен начать производство внедорожника, известного под именем Project Gravity. О нем мало что известно, а портал бронирования внедорожника на сайте Lucid еще не открылся.

Ранее сообщалось, что Lucid Air превзошел рекордный запас хода Tesla.

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