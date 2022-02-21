В США нашли "кладбище" классических автомобилей: бренд которых не существует уже 35 лет

В США нашли "кладбище" классических автомобилей: бренд которых не существует уже 35 лет

Автомобили в плохом состоянии, но подлежат реставрации.

Энтузиастам удалось найти "кладбище" ретро автомобилей. Их оставили в лесу Северной Каролины. Десятки авто уже успели стать частью природной фауны, так что, чтобы вытащить их из "плена", мужчинам пришлось буквально вырезать авто из лап "матушки-природы".

Большинство автомобилей принадлежат к концерну American Motors, прекратившему свое существование еще 35 лет назад. Об этом сообщается на официальном Facebook-странице фан-клуба компании.

https://www.thedrive.com

Конечно, десятилетия проживания в лесу под открытым небом не прошли бесследно. Автомобили так сильно слились с природой, что из некоторых автомобилей уже начали расти деревья. К примеру, там можно отыскать AMC Javelin 1970 года, с задней колесной арки которого действительно проросло немалое дерево.

Чтобы освободить этого красавца, нужно было немало поработать бензопилой. Сначала пришлось срезать дерево, потом снять колесо, а потом начали пилить подвеску, ведь корни растения крепко ухватились за него и не собирались отпускать.

Также, среди этих автомобилей, энтузиасты заметили несколько классических Jeep Grand Cherokee. В их случае тоже не все хорошо. Корни растений захватили большую часть автомобилей, поэтому на их уборку уйдет очень много времени.

https://www.thedrive.com

Учитывая общее состояние авто, мужчинам нужно будет собрать немалую сумму и найти много времени, чтобы восстановить эти авто. Но надо отметить, что уже многие поклонники бренда AMC вызвались помочь энтузиастам, как материально так и физически.

Напомним, что недавно на продажу был выставлен ряд классических Land Rover.