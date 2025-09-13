В США нашли коллекцию редких 70-летних автомобилей, о которых мечтают ценители

Автоколлекция. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

Двор жилого дома в США напоминает кадр из постапокалиптического фильма — под открытым небом стоят десятки автомобилей со следами коррозии. На самом деле это частная коллекция американца Джеффа Хакера, которая считается редкой среди ценителей автоклассики.

Об этом сообщило издание wheel news.

Хакер более двух десятилетий занимается поиском и сохранением машин компании Kaiser-Frazer, исчезнувшей с рынка в 1955 году. В его коллекции есть разные модели Kaiser — среди них четыре седана Dragon, три Manhattan, несколько Special и купе Manhattan 1955 года, изготовленное всего в 44 экземплярах. Самый ценный автомобиль — Kaiser Show Dragon 1953 года. Это один из шести экземпляров, созданных специально для выставок, с бирюзовым кузовом, позолоченными дисками и роскошным салоном ручной работы.

Автоколлекция. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

Большинство машин нуждается в реставрации, которую владелец проводит постепенно. Поиск деталей для этих авто затруднен, а некоторые элементы приходится изготавливать с нуля.

«Каждая машина рассказывает свою историю. Некоторые стоят здесь уже более пяти лет, ожидая своей очереди на восстановление», — рассказал Хакер.

Автоколлекция. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

По оценкам экспертов, восстановленный Kaiser Dragon может стоить от 50 до 100 тысяч долларов, тогда как Show Dragon оценивают еще дороже.

Компания Kaiser-Frazer существовала с 1945 по 1955 год и пыталась конкурировать с «Большой тройкой» Детройта. После закрытия в США производство Kaiser продолжалось в Аргентине до 1962 года.

Автоколлекция. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

Хакер продолжает пополнять свою коллекцию и говорит, что хочет сохранить часть американской автоистории для будущих поколений.

