В США открыли расследование в отношении 30 миллионов автомобилей: причина

В США открыли расследование в отношении 30 миллионов автомобилей: причина

Машины с подушками безопасности Takata проверят на наличие потенциальных рисков.

Американские следователи из автобезопасности открыли новое расследование в отношении 30 миллионов автомобилей с подушками безопасности Takata, которые могут быть неисправными.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) проверит транспортные средства, построенные с 2001 по 2019 модельный год. В расследование попадут автомобили Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Ferrari, Nissan, Mazda, Daimler, BMW, Chrysler, Porsche, Jaguar Land Rover и другие.

Компании уже предупредили о расследовании, но они отказались его комментировать, либо не сразу ответили на запросы. NHTSA отказалась от комментариев.

Под проверку попадут автомобили, которые получили подушки еще на заводах, и некоторые модели, которым установили их во время ремонта.

30 миллионов транспортных средств, которые являются частью нового расследования, имеют системы с "осушителем" или сушильной веществом. В то же время NHTSA заявила, что среди всех них не было случаев со взрывами подушек.

"Несмотря на то, что риска для безопасности пока не обнаружено, необходима дальнейшая работа по оценке будущего риска. Требуются дальнейшие исследования для оценки долгосрочной безопасности", — сообщили в администрации.

За последнее десятилетие более 67 миллионов автомобилей с подушками безопасности Takata было отозвано в Соединенных Штатах — и более 100 миллионов во всем мире. Крупнейшую в истории отзывную кампании начали из-за того, что механизм подушек в редких случаях может "выстрелить" смертельными металлическими осколками.

Поэтому во всем мире травмировались более 400 человек и не менее 28 — погибло.

Ранее сообщалось, что Volkswagen из-за подушки безопасности фирмы Takata выплатил американскими владельцами своих машин 42 миллиона долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку