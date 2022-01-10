В США продают десятки культовых внедорожников: коллекцию оценили в сумасшедшую сумму

Человек в своей коллекции имеет действительно редкие автомобили.

Миллион долларов – именно столько стоит коллекция классических Jeep из США. Денис Коллинз почти 30 лет собирал редкие внедорожники марки Jeep. За это время ему удалось собрать 28 автомобилей.

Подавляющее большинство автомобилей в коллекции – Jeep CJ-5, CJ-7 и CJ-8, выпущенные с 1954 по 1986 годы. Об этом рассказывает владелец на своем Youtube-канале Dennis Collins.

Кузов автомобилей очень похож друг на друга, но настоящие фанаты марки знают, что здесь все дело кроется в деталях. Все машины имеют разные комплектации и двигатели. Здесь можно встретить даже лимитированные и модифицированные версии.

Автомобиль за которым охотится большинство коллекционеров мира – классический Jeep CJ-5, а если под капотом мощный V8 на 5 литров, тогда это вообще находка. Чтобы вы поняли, Jeep CJ-7 имеет удлиненную колесную базу, а CJ-8 может похвастаться кузовом пикап.

Но главное в этой коллекции Jeep, что она имеет свою душу. Каждый автомобиль связан с интересной историей. Владелец Денис Коллинз может часами рассказывать о них. К сожалению, пора продавать автомобили, уже поступило много предложений на некоторые автомобили, но Денис хочет продать целую коллекцию одному человеку.

Напомним, что семья гонщиков на протяжении 65 лет собирала коллекцию уникальных автомобилей.