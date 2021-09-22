В США "размели" первую партию суперкара Acura за 24 часа

Она состояла из 300 экземпляров.

В США новый суперкар Acura NSX Type S вызвала невероятный ажиотаж.

Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, что первая партия, в которой присутствовали 300 экземпляров этой модели, уже нашли себе "хозяев". Все автомобили были раскуплены в течение первых 24 часов от начала приема заказов.

"Мы наблюдаем огромный интерес к NSX Type S 2022 года после его дебюта на Monterey Car Week. Сейчас подтвержденные заказы намного превзошли выделенные 300 единиц для рынка США, и мы продолжаем сбор заказов на модель", — заявил представитель Acura.

Acura NSX Type S способна генерировать 600 лошадиных сил (667 Нм). Модель комплектуется 3,5-литровой силовой установкой V6 с двойным турбонаддувом. Мотор сделан из алюминиевого сплава. Он соединен с тремя электромоторами. Type S должен стать самым управляемым NSX за счет увеличенной прижимной силы. Авто получало новый диффузор и крышу из карбона. Линия транспортного средства стала шире.

motor1.com

Для покупки предлагается облегченный пакет за 13 тысяч долларов. В него добавили карбоново-керамические тормоза Brembo, крышку мотора из углеродного волокна, пакет салона со специальной отделкой из карбона. Благодаря этому вес Acura NSX Type S снизили на 26,2 кг. Стоимость NSX Type S стартует от 169 500 долларов. Облегченный пакет увеличивает сумму до 182 500 долларов.

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