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В США сошел с конвейера последний экземпляр легендарной модели Volkswagen

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В США сошел с конвейера последний экземпляр легендарной модели Volkswagen

apnews.com

Клиенты все еще могут приобрести Passat, но в кузове универсал.

Компания Volkswagen ранее анонсировала прекращение производства моделей Passat в кузове седан, ведь большинство покупателей выбирают автомобили именно в кузове универсал, поэтому в седанах нет нужды.

Но как оказалось, это была не шутка. Производство седанов Volkswagen Passat остановили на заводе в Чаттануге, штата Теннесси. Об этом на своем сайте сообщает местное издание Times Free Press.

Последним седаном, сошедшим с конвейера, стал Passat в комплектации Limited Edition и в цвете Platinum Grey. Если вспомнить, сколько у модели поклонников и фанов, то можно предположить, что последний автомобиль попадет в какой-нибудь музей, или в частную коллекцию.

С 1974 года в США было продано более 1,8 миллионов экземпляров Passat. Сюда входят и продажи Dasher и Quantum, поскольку модель для США не называлась Passat до 1990 года. Первые шесть поколений Passat ввозились в США из Европы. А седан седьмого поколения уже локализовался в Америке специально для североамериканского рынка.

Следует отметить, что именно американский Passat седьмого поколения очень отличался от своего европейского брата. Двигатель, коробка передач, дизайн и начинка – все другое. Volkswagen пришлось создать автомобиль, который имел бы все немецкие технологии, но был доступен любому американцу из среднего класса.

Напомним, недавно Volkswagen прекратил производство культового седана для рынка Европы.

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