В США воры придумали необычный способ ограбления авто с помощью Apple Watch: как работает их схема

В США воры придумали необычный способ ограбления авто с помощью Apple Watch: как работает их схема

Часы прикрепляли под бампером машины и отслеживали их.

Группа воров из Нью-Йорка начала использовать Apple Watch для слежения за автомобилем, чтобы можно было его ограбить в удобный момент.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Часы от Apple можно легко отследить в случае его утери, что является очень полезной функцией. Однако кое-кто придумал использовать это в совсем других целях.

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Воры определили свою цель в январе 2020 года. Они нашли его автомобиль и установили под бампером Apple Watch, чтобы всегда отслеживать его местонахождение.

Их жертвой был якобы наркоторговец, который, как считалось, перевозил огромное количество наличных. С помощью информации из часов группа определила лучший момент для похищения денег.

Однако, когда они выследили машину и попали в нее, то ничего внутри не нашли. Из-за этого они дождались предполагаемого наркоторговца и начали вымогать деньги у него лично. Они посадили мужчину в машину, нашли ключи от его номера в гостинице и забрали оттуда 500 000 долларов.

Гордясь своим достижением, воры сделали несколько фотографий с наличными, но потом они были использованы прокуратурой, как доказательство кражи. Всю группу задержали, а их лидер не признает себя виновным. Прокуратура пытается убедить судью держать его под стражей пока идет судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Киеве бывший осужденный ограбил водителя такси.

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