В США вывели на дороги электрические школьные автобусы BYD

Автобус имеет хороший запас хода и новую систему безопасности.

Компания BYD представила в Северной Америке новую модель электрического школьного автобуса. Машина является аккумуляторным электрокаром типа А и имеет интересную особенность. Когда автобус не перевозит студентов, он может работать как источник электроэнергии.

Автобус может перевозить 30 человек, также, его оснастили специальной задней дверцей, которая без проблем может поднять 360 килограмм веса. Об этом сообщает издание Sustainable-Bus.

Машина может проехать 225 км на одном заряде. Электрический школьный автобус будет доступен с вариантами длины: 8.1, 7.4 и 7 метров. Если учесть, что администрация страны пытается максимально электрифицировать коммунальный транспорт, то такие автобусы в скором времени будут в каждой школе.

Для того чтобы автобус был максимально безопасным, его кузов изготовили из специальной прочной стали. Также инженеры добавили электронный контроль устойчивости и электронную тормозную систему, что значительно облегчает управление немалой машиной.

BYD предлагает два типа зарядных устройств, в зависимости от потребностей автопарка. Доступно решение для подзарядки постоянным током мощностью 150 кВт, при этом автобус будет пополнять запас энергии очень быстро. BYD также обеспечивает однофазную зарядку переменного тока мощностью 19,2 кВт, в таком режиме аккумулятор проработает больше, но заряжать его придется немало.

Для того чтобы дети были в безопасности, компания BYD разработала специальную систему защиты — Predictive Stop Arm. Она отслеживает трафик и сообщает детям, когда им можно выходить из автобуса. Ведь, по статистике, дети очень часто попадают под колеса автомобилей именно при выходе из автобуса.

Месту водителя также уделили большое внимание, здесь установили удобное кресло, руль с электрической регулировкой, а также разработали панель управления таким образом, чтобы все важные кнопки и датчики были под рукой. Ну и, конечно, такая большая машина имеет парковочные сенсоры и камеру заднего вида.

Эти автобусы будут работать круглосуточно, поэтому важно, чтобы они были надежными и не ломались. Автопроизводитель уверяет, что машины прошли тщательную проверку и готовы выйти на маршрут.

Напомним, что автобус созданный украинцем 86 лет назад, был продан на аукционе за сумасшедшие деньги.