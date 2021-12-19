В США женщина родила ребенка в салоне Tesla на автопилоте, когда везла сына в детсад: подробности

Американка вместе с мужем везла сына в детсад, когда у нее отошли воды.
Жительница американского штата Пенсильвания родила ребенка на переднем сиденье автомобиля Tesla, ехавшего в режиме автопилота.
Об этом со ссылкой на Philadelphia Inquirer сообщает The Guardian.
Отмечается, что инцидент произошел в Филадельфии еще в сентябре, когда Йиран Шерри вместе с мужем везла своего трехлетнего сына Рафу в детский сад. Они как раз находились в пробке, когда у 33-летней женщины отошли воды.
Муж Йиран, 34-летний Китинг Шерри, включил автопилот, указав в качестве пункта назначения ближайшую больницу, расположенную в западном пригороде Паоли.
Ехать в медучреждение пришлось около двадцати минут. Все это время Китинг держал руль одной рукой и одновременно поддерживал жену.
"Она сжимала мою руку так сильно, что я думал, что она собирается раздавить ее", — вспомнил мужчина, добавив, что всю дорогу советовал Йиран "сосредоточиться на своем дыхании".
Роженица рассказала, что "20-минутное путешествие показалось ей двумя часами". Она все время следила за GPS, однако ей казалось, что автомобиль почти не двигается. Когда семья наконец доехала до больницы, женщина прошептала: "Боже мой, Китинг! Она вышла".
Педиатр, находившийся за входной дверью медучреждения, позвал медсестер. Те выбежали на улицу и перерезали пуповину прямо в автомобиле. Йиран вспомнила, что когда услышала от врачей, что ее девочка здорова, почувствовала "настоящий вздох облегчения".
Младенца назвали Мэйв Лили. Счастливая мать добавила, что когда находилась в больнице, в ее палату заходили медсестры, желающие посмотреть на "ребенка Tesla".
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