В США женщина родила ребенка в салоне Tesla на автопилоте, когда везла сына в детсад: подробности

В США женщина родила ребенка в салоне Tesla на автопилоте, когда везла сына в детсад: подробности

Американка вместе с мужем везла сына в детсад, когда у нее отошли воды.

Жительница американского штата Пенсильвания родила ребенка на переднем сиденье автомобиля Tesla, ехавшего в режиме автопилота.

Об этом со ссылкой на Philadelphia Inquirer сообщает The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел в Филадельфии еще в сентябре, когда Йиран Шерри вместе с мужем везла своего трехлетнего сына Рафу в детский сад. Они как раз находились в пробке, когда у 33-летней женщины отошли воды.

Также читайте Должно стать безопаснее: электромобили Tesla наделили полезной функцией

Муж Йиран, 34-летний Китинг Шерри, включил автопилот, указав в качестве пункта назначения ближайшую больницу, расположенную в западном пригороде Паоли.

Ехать в медучреждение пришлось около двадцати минут. Все это время Китинг держал руль одной рукой и одновременно поддерживал жену.

"Она сжимала мою руку так сильно, что я думал, что она собирается раздавить ее", — вспомнил мужчина, добавив, что всю дорогу советовал Йиран "сосредоточиться на своем дыхании".

Роженица рассказала, что "20-минутное путешествие показалось ей двумя часами". Она все время следила за GPS, однако ей казалось, что автомобиль почти не двигается. Когда семья наконец доехала до больницы, женщина прошептала: "Боже мой, Китинг! Она вышла".

The Philadelphia Inquirer

Педиатр, находившийся за входной дверью медучреждения, позвал медсестер. Те выбежали на улицу и перерезали пуповину прямо в автомобиле. Йиран вспомнила, что когда услышала от врачей, что ее девочка здорова, почувствовала "настоящий вздох облегчения".

Младенца назвали Мэйв Лили. Счастливая мать добавила, что когда находилась в больнице, в ее палату заходили медсестры, желающие посмотреть на "ребенка Tesla".

Читайте также: