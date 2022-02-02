В Украине 2021 установлен рекорд по экспорту авто: какой транспорт чаще всего вывозят и в какие страны

В Украине 2021 установлен рекорд по экспорту авто: какой транспорт чаще всего вывозят и в какие страны

Самый большой спрос именно на грузовой транспорт.

На украинском рынке 2021 установили новый рекорд – наибольшее количество экспортируемых из Украины подержанных автомобилей.

В прошлом году для экспорта с учета было снято 1 678 транспортных средств. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Наибольшее количество подержанных автомобилей выехало из страны в октябре 2021 года, а это – 208 автомобилей. Это говорит о том, что в Украине может появиться новый рынок для автомобильных бизнесменов. Но следует отметить, что не все владельцы автомобилей соблюдают процедуры экспорта и не снимают с учета свои авто.

Наибольший спрос за границей пользуется именно грузовым транспортом. Если смотреть на цифры, то в 2021 году из Украины было экспортировано 1,2 тысячи грузовых авто, а также 429 легковых, 174 прицепов, 134 мотоцикла, 105 полуприцепов, 32 автобуса и 3 мопеда.

За рубежом любят украинские седельные тягачи с пробегом – именно их в прошлом году было вывезено 1140 автомобилей, что составляет 68% от общего количества машин. Также, удивительно, из Украины экспортируют и электромобили. Таких автомобилей было 119. Лояльное законодательство и дешевая система восстановления поврежденных автомобилей понемногу создает новый рынок в нашей стране.

Конечно, рынок ретроавтомобилей у нас очень маленький, потому рассчитывать на экспорт уникальных экземпляров не стоит. Чаще вывозили автомобили с 1997 по 2002 годы производства. Среди других выделяется также транспорт 2018 и 2021 годов выпуска. Но среди них и случались машины старше 1970 года, таких было – 12 штук.

Сто касается стран, куда попадают наши автомобили. Больше всего их въехало в Нидерланды – 310 авто. Вероятно, сами автомобили там не останутся, а в контейнере отправятся в конечные точки. На втором месте – Нигерия. Тамошний автомобильный рынок является одним из самых больших на континенте, а его основу составляют подержанные автомобили из-за границы. Поэтому там любят дешевые авто, которые легко починить. Ну и на третьем месте – Польша. Эта страна также является транзитной и именно через ее территорию, украинские авто расходятся в другие европейские государства.

Напомним, какие новые легковые автомобили покупали украинцы в течение января: топ-10 марок и модель-бестселлер.