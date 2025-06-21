В Украине будут штрафовать определенную категорию водителей: кого это коснется

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После громкого инцидента с дрифтом в центре Киева во время Дня траура 18 июня, посвященного жертвам российского ракетного удара, украинские власти усиливают контроль за водителями, нарушающими общественный порядок на дорогах.

Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет UA.Motors.

По его словам, КМВА уже обратилась в Патрульную полицию с просьбой усилить контроль над использованием громких транспортных средств, в том числе автомобилей с модифицированными выхлопными системами — прямоточными глушителями и двойной спортивной системой.

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«Такие вмешательства в конструкцию авто не только нарушают тишину в городах, но и в некоторых случаях напоминают звук вражеских дронов, что может дезориентировать системы ПВО,» — отметил Ткаченко.

КМВА разрабатывает комплексные меры по борьбе с дрифтом и шумом в населенных пунктах. Речь идет как о законодательных инициативах, так и об оперативном контроле со стороны полиции. Уже в отдельных регионах Украины действует местная ответственность за превышение допустимого уровня шума.

На общегосударственном уровне находится на рассмотрении законопроект №9564, зарегистрированный еще в 2023 году. Он предусматривает значительное усиление ответственности для водителей, нарушающих тишину во время военного положения.

Согласно проекту, за управление автомобилем с громким выхлопом в населенном пункте во время войны предусматривается штраф в размере 17 000 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма возрастает до 34 000 гривен, а также возможно временное лишение водительских прав сроком до шести месяцев.

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Эксперты отмечают, что во время войны соблюдение тишины является не только нравственным, но и вопросом безопасности. Именно поэтому власти обещают жестко реагировать на водителей, которые игнорируют общественную ответственность и продолжают шуметь по улицам украинских городов.

Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.