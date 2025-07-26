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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
2014
Время на прочтение
2 мин

В Украине для водителей готовят еще один реестр: что о нем известно

В Украине запускают автоматизированную систему сертификации транспортных средств.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
В Украине появится единый электронный реестр сертификатов КТС

В Украине появится единый электронный реестр сертификатов КТС / © Pixabay

Укртрансбезопасность, вместе с Министерством развития общин и территорий Украины и командой ИТ-специалистов, провела первое демонстрационное тестирование новой цифровой системы — Реестра сертификатов утверждения типа и сертификатов соответствия колесных транспортных средств и оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в Telegram.

Цель разработки — автоматизация процессов сертификации КТС и повышение прозрачности взаимодействия между заявителями, органами сертификации и регулятором.

«Система должна быть удобной для бизнеса и понятной для государства. Тогда она будет работать эффективно. Создание реестра сертификатов КТС — это часть большой трансформации перевозок в Украине и еще один логичный шаг в построении цифровой экосистемы транспортной отрасли», — отметил Валерий Кулик-Куличенко, заместитель Председателя Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития.

Что уже реализовано:

  • Ролевая модель системы доработана: каждая категория пользователей — от государственных экспертов до заявителей — будет иметь четко определенные права доступа;

  • Саморегистрация соискателей сертификатов: физические и юридические лица смогут авторизоваться с помощью КЭП;

  • Сценарий подачи заявки: система уже воспроизводит полный цикл — введение данных о КТС, выбор сертификационного органа, загрузка документов, подписание заявки, ее отправка и обработка экспертом;

  • Автоматическое информирование пользователя об изменении статуса заявки — через электронный кабинет и email.

Следующие шаги

  • интеграция с государственными реестрами;

  • оптимизация интерфейса;

  • подключение сертификационных органов к системе;

  • подготовка инструкций для пользователей;

  • запуск первой подсистемы — Реестра сертификатов соответствия по индивидуальному утверждению.

Разработка реестра является частью цифровой трансформации транспортной отрасли Украины и будет способствовать созданию открытой, прозрачной и эффективной системы сертификации КТС.

Напомним, ранее мы писали о том, что передача документов патрульным не является обязательной. Во время остановки полицией водитель имеет право просто предъявить их для ознакомления, держа в руках. Это поможет избежать ситуаций, когда из-за невнимательности можно получить необоснованный штраф.

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