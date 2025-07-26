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В Украине для водителей готовят еще один реестр: что о нем известно
В Украине запускают автоматизированную систему сертификации транспортных средств.
Укртрансбезопасность, вместе с Министерством развития общин и территорий Украины и командой ИТ-специалистов, провела первое демонстрационное тестирование новой цифровой системы — Реестра сертификатов утверждения типа и сертификатов соответствия колесных транспортных средств и оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в Telegram.
Цель разработки — автоматизация процессов сертификации КТС и повышение прозрачности взаимодействия между заявителями, органами сертификации и регулятором.
«Система должна быть удобной для бизнеса и понятной для государства. Тогда она будет работать эффективно. Создание реестра сертификатов КТС — это часть большой трансформации перевозок в Украине и еще один логичный шаг в построении цифровой экосистемы транспортной отрасли», — отметил Валерий Кулик-Куличенко, заместитель Председателя Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития.
Что уже реализовано:
Ролевая модель системы доработана: каждая категория пользователей — от государственных экспертов до заявителей — будет иметь четко определенные права доступа;
Саморегистрация соискателей сертификатов: физические и юридические лица смогут авторизоваться с помощью КЭП;
Сценарий подачи заявки: система уже воспроизводит полный цикл — введение данных о КТС, выбор сертификационного органа, загрузка документов, подписание заявки, ее отправка и обработка экспертом;
Автоматическое информирование пользователя об изменении статуса заявки — через электронный кабинет и email.
Следующие шаги
интеграция с государственными реестрами;
оптимизация интерфейса;
подключение сертификационных органов к системе;
подготовка инструкций для пользователей;
запуск первой подсистемы — Реестра сертификатов соответствия по индивидуальному утверждению.
Разработка реестра является частью цифровой трансформации транспортной отрасли Украины и будет способствовать созданию открытой, прозрачной и эффективной системы сертификации КТС.
Напомним, ранее мы писали о том, что передача документов патрульным не является обязательной. Во время остановки полицией водитель имеет право просто предъявить их для ознакомления, держа в руках. Это поможет избежать ситуаций, когда из-за невнимательности можно получить необоснованный штраф.