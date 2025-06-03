В Украине хотят отменить бессрочные права: кто должен обновлять документы

Автомобиль / © Pixabay

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Владельцы старых водительских удостоверений, выданных до 2011 года, вскоре могут лишиться права пользоваться ими бессрочно.

Правительство подало в Верховную Раду законопроект №8082, предусматривающий введение новых сроков действия прав — в зависимости от категории транспорта.

Согласно документу, водительские удостоверения будут иметь срок действия от 10 до 15 лет.

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Кроме того, для тех водителей, которые накопят много штрафов или нарушений ПДД, законопроект предусматривает обязательное повторное прохождение экзаменов. Нужно будет составлять как теоретическую часть, так и практическую для получения нового удостоверения.

Изменения являются частью евроинтеграционного пакета реформ, призванного гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами. В странах ЕС подобная система действует уже давно и, как утверждают специалисты, способствует уменьшению количества аварий и повышению безопасности на дорогах.

Эксперты советуют украинцам внимательно следить за развитием ситуации и готовиться заранее к обновлению своих документов. Чтобы не пропустить важные дедлайны, следует регулярно проверять обновление на официальном сайте Верховной Рады и МВД.

Напомним, ранее мы писали, что Верховный Суд Украины объяснил, какие документы имеют право проверять на блокпостах. Главное — водитель не обязан показывать водительские удостоверения, если нет оснований. Это опровергает распространенный миф, что удостоверение нужно показывать всегда.

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