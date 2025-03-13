В Украине изменили ПДД: водителям запретили останавливаться в определенных местах

За нарушение водителям грозит штраф в 340 гривен.

В Украине новые правила дорожного движения предусматривают ограничение остановки автомобилей на автомагистралях. Водителям разрешено останавливаться только в специально определенных местах, отмеченных дорожными знаками стоянки или отдыха.

Об этом сообщило издание SUV News.

По постановлению Кабмина, остановка разрешена только:

на стоянках с соответствующими знаками 5.42.1–5.42.3,

в зонах остановки, обозначенных знаком 5.43,

в местах отдыха (знак 6.15).

За нарушение водителям грозит штраф 340 гривен, а в случае создания опасной ситуации – вдвое больше.

Еще одно важное нововведение – теперь водители должны круглогодично двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар за пределами населенных пунктов. Ранее это требование действовало только в осенне-зимний период.

Напомним, ранее мы сообщали, какое наказание грозит украинцам, управляющим авто после лишения прав.

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