В Украине изменили правила для водителей: как избежать штрафов

Нововведения включают в себя возможность выбора почтового оператора для доставки водительских удостоверений, упрощения процедуры снятия авто с учета, а также изменения в оформлении ДТП.

В Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа по ПДД.

Какие нововведения следует знать в эксклюзиве TSN.UA рассказала Виктория Панченко.

Изменения в правилах для водителей

В Украине сменили некоторые правила для водителей. Теперь водительские удостоверения будут доставляться через выбранного почтового оператора, а также упростили процедуру снятия с учета автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В частности, введены возможности выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию лица и за дополнительную плату доставку водительских прав, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи). Ранее такая процедура осуществлялась исключительно назначенным оператором почтовой связи" связи – акционерным обществом "Укрпочта"".

Также владельцам транспортных средств предоставлено право снимать автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины.

Это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев, что облегчит процедуру для тех, кто пользуется транспортными средствами сезонно или по другим причинам временно не использует их».

Такие изменения будут способствовать облегчению процедуры для тех, кто пользуется транспортными средствами, сезонно или временно не использует их. Цель этих изменений – повышение гибкости и удобства административных услуг для граждан.

Новые правила оформления ДТП

Нововведения затронули и правила оформления ДТП. Теперь водители могут покинуть место ДТП и освобождаются от необходимости вызвать полицию. Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Эти изменения позволяют водителям самостоятельно составлять сообщения о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) для страховых компаний без участия полицейских, используя бумажную или электронную форму. После того, как водители заполнят сообщение, они вправе покинуть место аварии и не обязаны информировать полицию о ДТП. Однако есть ряд условий для оформления ДТП без участия полиции.

ДТП (столкновение) произошло с участием только двух транспортных средств.

В результате ДТП не был причинен вред здоровью или жизни людей.

Повреждены исключительно транспортные средства.

Оба транспортных средства застрахованы по договору ОСАГО.

Водители не находятся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Участники ДТП пришли к соглашению об обстоятельствах его совершения

До нововведения для оформления европротокола нужно было, чтобы сумма убытков не превышала 80 000 грн. Теперь этот лимит отменен, а максимальная сумма страховой выплаты за ущерб имуществу в результате ДТП выросла до 250 000 грн. Для полисов, заключенных до 2025 года, предел остался на уровне 160 000 грн. Европротокол можно оформить как через онлайн-систему, так и посредством бумажного бланка. Цифровой сервис проверяет правильность вводимых данных и предупреждает о возможных ошибках. Информация о ДТП будет сразу отправлена в страховые компании обеих сторон и сохранена в базе данных МТСБУ.

Новые светофоры

В прошлом году сообщалось, что в 2025 году в Украине изменятся стандарты светофоров на дорогах. В частности, вместо обычного зеленого появится изумрудный свет, а также изменится вид стрелок, регулирующих направление движения. Сообщается, что национальный стандарт вступит в силу с 1 мая 2025 года. Таким образом, с этой даты новые светофоры должны соответствовать изменениям. Одно из главных новшеств касается зеленого света. Вместо стандартного зеленого цвета появится изумрудный. Это яркий оттенок зеленого с легким синеватым оттенком, имеет высокую насыщенность и блеск. Считается, что изумрудный цвет более заметен на дороге и, соответственно, лучше воспринимается водителями.

Какими будут стрелки на светофорах

Сейчас на линзы светофоров наносят сплошные стрелки, указывающие на направление движения. С мая появятся шевронные стрелки. На линзах светофоров появятся именно они, поскольку лучше видны издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.

Какие еще будут изменения

Во всех велосипедных светофорах будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги или линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Кроме того, таймеры обратного отсчета начнут устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах. Вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения. Напомню, что проезд на запретный сигнал светофора — одна из причин ДТП. Не забывайте простое и очень важное правило: водитель должен двигаться только на зеленый сигнал светофора! А с 2025 года – на изумрудный. Нарушение правил проезда на запрещающий сигнал светофора – это административный штраф в размере 510 гривен.

Как избежать штрафа по ПДД

Примечательно, что в Украине нарушение ПДД обычно карается административными штрафами, но в отдельных случаях полицейские могут ограничиться предупреждением. Юридические эксперты объяснили, когда такая возможность может быть, сообщает "Автотема". Предупреждение может быть вынесено в случаях незначительных нарушений, не создающих серьезной угрозы безопасности на дороге. К примеру, если водитель немного пересек стоп-линию или выбрал для движения левую полосу при наличии свободной правой. Водители вправе обратиться к патрульному с просьбой заменить штраф на предупреждение, ссылаясь на статью 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако следует помнить, что решение остается за полицейским, оценивающим ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для автомобилистов от 4 февраля.

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