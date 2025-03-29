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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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В Украине изменили правила замены водительских удостоверений: кто должен сдать экзамен

В Украине водители, получившие временное удостоверение, должны пройти экзамены.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Замена водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения / © ТСН.ua

Водители, впервые получившие водительское удостоверение в Украине, на первые два года пользуются временным документом. После этого его нужно обменять на постоянное удостоверение. Однако в определенных случаях водителям потребуется пройти повторные экзамены, в том числе в случае нарушений ПДД или если они не выполнили необходимые требования для продления срока действия удостоверения.

Об этом пишет Твоя машина.

Повторно сдавать экзамены придется тем водителям, которые за 2 года действия временного удостоверения трижды или больше нарушили правила дорожного движения. В таком случае они теряют право на автоматический обмен удостоверения и должны пройти теоретический и практический экзамен, чтобы получить постоянное водительское удостоверение.

Чтобы подготовиться к повторной сдаче, необходимо зарегистрироваться в системе Е-Запись и выбрать удобное время для прохождения экзамена. Также необходимо подготовить паспорт (или ID-карту), идентификационный код, действующее водительское удостоверение и медицинскую справку.

Когда можно обменять без экзаменов

Если в течение 2 лет действия временного удостоверения водитель не нарушал правила дорожного движения более двух раз и не совершал уголовные правонарушения, обмен удостоверения проходит без повторной сдачи экзаменов.

Стоимость экзаменов

  • Теоретический - 250 грн

  • Практический - 420 грн

После успешной сдачи экзаменов водитель получает постоянное удостоверение на 30 лет.

Как осуществить обмен водительского удостоверения

Обмен водительского удостоверения можно осуществить несколькими способами

  • В сервисном центре МВД

  • Онлайн через Электронный кабинет водителя

  • Онлайн через приложение «Действие»

Для этого необходимо подготовить следующие документы

  • Паспорт

  • Идентификационный код

  • Водительское удостоверение

  • Медицинская справка (не обязательна во время военного положения).

Стоимость услуги – примерно 572 грн.

Дата публикации
Количество просмотров
12
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