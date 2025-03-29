В Украине изменили правила замены водительских удостоверений: кто должен сдать экзамен

Замена водительского удостоверения / © ТСН.ua

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Водители, впервые получившие водительское удостоверение в Украине, на первые два года пользуются временным документом. После этого его нужно обменять на постоянное удостоверение. Однако в определенных случаях водителям потребуется пройти повторные экзамены, в том числе в случае нарушений ПДД или если они не выполнили необходимые требования для продления срока действия удостоверения.

Об этом пишет Твоя машина.

Повторно сдавать экзамены придется тем водителям, которые за 2 года действия временного удостоверения трижды или больше нарушили правила дорожного движения. В таком случае они теряют право на автоматический обмен удостоверения и должны пройти теоретический и практический экзамен, чтобы получить постоянное водительское удостоверение.

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Чтобы подготовиться к повторной сдаче, необходимо зарегистрироваться в системе Е-Запись и выбрать удобное время для прохождения экзамена. Также необходимо подготовить паспорт (или ID-карту), идентификационный код, действующее водительское удостоверение и медицинскую справку.

Когда можно обменять без экзаменов

Если в течение 2 лет действия временного удостоверения водитель не нарушал правила дорожного движения более двух раз и не совершал уголовные правонарушения, обмен удостоверения проходит без повторной сдачи экзаменов.

Стоимость экзаменов

Теоретический - 250 грн

Практический - 420 грн

После успешной сдачи экзаменов водитель получает постоянное удостоверение на 30 лет.

Как осуществить обмен водительского удостоверения

Обмен водительского удостоверения можно осуществить несколькими способами

В сервисном центре МВД

Онлайн через Электронный кабинет водителя

Онлайн через приложение «Действие»

Для этого необходимо подготовить следующие документы

Паспорт

Идентификационный код

Водительское удостоверение

Медицинская справка (не обязательна во время военного положения).

Стоимость услуги – примерно 572 грн.