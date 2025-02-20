В Украине изменили важные правила для водителей: что нужно знать с 11 марта

Нововведение направлено на упрощение процесса записи и защиту от автоматизированных ботов, ранее массово выкупавших талоны на популярные услуги.
С 18 февраля 2025 года в 53 сервисных центрах МВД Украины уже действует новая система электронной очереди (Е-запись), позволяющая заранее регистрироваться на получение услуг. С февраля слоты для записи автоматически формируются на три недели вперед.
Об этом идет речь на autotheme.
Каждый день в системе открываются новые даты для регистрации.
Какие услуги предоставляются
Следовательно, доступны следующие услуги для водителей:
- сдача теоретического и практического экзамена на водительские права;
- регистрация и перерегистрация автомобилей;
- обмен водительского удостоверения, включая международное.
До 11 марта 2025 года действует переходный период, когда можно записываться как по старой, так и по новой системе.
Ограничения и правила использования:
- физические лица могут регистрироваться до 4 раз в месяц;
- для юридических – не более 4 записей в день;
- если гражданин четырежды не явится и не отменит запись заранее, его аккаунт будет заблокирован;
- отмена записи возможна не позднее чем за 2 часа до назначенного времени.
Заметим, что при воздушной тревоге обслуживание прекращается, но после отмены очередь возобновляется от того же места.
Напомним, ранее эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла.
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