В Украине изменили важные правила для водителей: что нужно знать с 11 марта

Нововведение направлено на упрощение процесса записи и защиту от автоматизированных ботов, ранее массово выкупавших талоны на популярные услуги.

С 18 февраля 2025 года в 53 сервисных центрах МВД Украины уже действует новая система электронной очереди (Е-запись), позволяющая заранее регистрироваться на получение услуг. С февраля слоты для записи автоматически формируются на три недели вперед.

Об этом идет речь на autotheme.

Каждый день в системе открываются новые даты для регистрации.

Какие услуги предоставляются

Следовательно, доступны следующие услуги для водителей:

сдача теоретического и практического экзамена на водительские права;

регистрация и перерегистрация автомобилей;

обмен водительского удостоверения, включая международное.

До 11 марта 2025 года действует переходный период, когда можно записываться как по старой, так и по новой системе.

Ограничения и правила использования:

физические лица могут регистрироваться до 4 раз в месяц;

для юридических – не более 4 записей в день;

если гражданин четырежды не явится и не отменит запись заранее, его аккаунт будет заблокирован;

отмена записи возможна не позднее чем за 2 часа до назначенного времени.

Заметим, что при воздушной тревоге обслуживание прекращается, но после отмены очередь возобновляется от того же места.

Напомним, ранее эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла.