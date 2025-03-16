В Украине изменились правила остановки автомобилей на блокпостах — подробности

В Украине и изменения в законодательстве позволяют правоохранителям останавливать авто по новым основаниям, но не все остановки правомерны, отмечают эксперты.

Об этом пишет Автотема.

Полиция теперь чаще ссылается на 7-й пункт 35 статьи Закона "О Национальной полиции", позволяющей останавливать автомобили при наличии государственных ограничений на движение. Адвокат предупреждает водителей быть внимательными, ведь не все остановки законны.

Адвокат Роман Симутин рекомендует водителям внимательно проверять основания для остановки авто и требовать документы, подтверждающие правомерность ограничений. В случае сомнений, он советует фиксировать остановку на видео и обращаться к юристам.

Напомним, ранее мы писали о том, что как правильно эксплуатировать и ухаживать за автомобиль осенью : советы водителям.

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